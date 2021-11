Éjfélkor bezár az ország, de a valódi kérdés az, hogy betartják-e az emberek a korlátozásokat

Két hétre lezár az ország, jelentette be a szerdán Eduard Heger kormányfő, több órás kormányülés után. A lezárás talán az utolsó pillanatban érkezik, a kórházakban 3200 embert ápolnak, és már nincs egy szabad lélegeztetőgép se. Az orvosoknak mérlegelniük kell, hogy ki kerülhet gépre, ki kaphat még egy kis esélyt arra, hogy túlélje a fertőzést.

A lockdown a gyakorlatban azt jelenti, hogy bezárnak a vendéglők – ott, ahol még nyitva voltak –, és legalább két hétig zárva lesznek a boltok, kivéve a legszükségesebb cikkeket árusítókat. Búcsút mondhatunk a kulturális rendezvényeknek is, és már biztos, hogy idén nem lesz karácsonyi vásár sem: legfeljebb tíz embert lehetne beengedni, de őket is csak akkor, ha ott akarják megtartani a napi munkaértekezletüket. Sportolni csak a járáson belül lehet, kutyát sétáltatni pedig csak a lakás közelében. A kijárási tilalom alóli legtöbb kivétel reggel öt és este nyolc között érvényes.

Az iskolákat – sok diák legnagyobb sajnálatára – nem zárja be a kormány. Viszont meghagyta azt a kiskaput, hogy a regionális közegészségügyi hivatal tegye ezt meg helyette, a járvány alakulásától függően. Heger ugyan állítja, nem politikai döntést hoztak, de azért érezhetően enyhébb lett a kormány határozata a konzílium javaslatánál.

A kijárási korlátozás legfeljebb 90 napig tarthat, de a kivételeket 10 nap múlva megvizsgálja a kabinet, ha javul a helyzet, akkor két hét múlva enyhítenek a korlátozásokon.

Ugyan a keleti megyékben, ahol már hónapokkal ezelőtt dühöngött a járvány, mintha lenne valami enyhülés, talán kicsit kevesebb beteg kerül kórházba. A nyugati megyékben azonban napról napra nő a kórházak telítettsége.

A SaS és a Za ľudí legnagyobb kifogása a lockdown ellen, hogy nem tesz különbséget az oltottak és a nem oltottak között, mindenkit egyformán sújt. Remišová nem is szavazta meg, a miniszterek közül egyedül.

Valóban jobb lenne, ha a helyzet megengedné, hogy aki beoltatta magát az beülhessen egy sörre, elmehessen színházba, moziba vagy akár focimeccsre is. Sajnos a helyzet most nem olyan. 45 százalékos beoltottságnál még egy ideig nem is lesz sokkal jobb. Így még az oltatlanokkal együtt kell szenvedniük a beoltottaknak is – legalábbis a korlátozások miatt.