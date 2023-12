Éjjellátó távcső: tippek a tökéletes eszköz kiválasztásához

Sokan vagyunk olyanok, akik valamilyen oknál fogva gyakran tartózkodunk éjszaka az erdőben. Gondoljunk csak bele, mennyi vadász, horgász, turista járja ilyenkor is a természetet. Persze az ok minden esetben más, de az biztos, hogy a közlekedéshez elengedhetetlen egy éjjellátó távcső. Az viszont, hogy melyik a legjobb választás, már egészen más kérdés. Az alábbi cikkünkben betekintést engedünk abba, hogy mikor lehet hasznos egy éjjellátó. Tippeket adunk a tökéletes távcső kiválasztásához.

Mit tud ez az elektro-optikai eszköz?

A Katonadolog Webáruház éjjellátó távcsövei olyan elektro-optikai kellékek, amelyek segítenek a sötétben való tájékozódásban. A készülékek nem feltétlenül a hőt érzékelik, ugyanis ezek sokkal inkább a maradék fényt erősítik fel. A működésük jóval egyszerűbb, mint bármely más típusé. Az éjjellátók az égen elhelyezkedő fények, mint a hold vagy a csillagok fényeinek visszaverődését használják fel a tiszta kép mutatására.

Az eszközök azonban több mindenben különböznek egymástól. Akadnak például monokulárok, ezek kisebbek és funkcionálisabbak, de sokban hasonlítanak a céltávcsőhöz. Hátrányuk, hogy ezeket nem tudjuk a puskánkra szerelni, így sokkal érzékenyebbek, kevésbé tartósak. Aki viszont olcsóbb, de mégis hatékony távcsövet keres magának terepre, annak ez lesz a legjobb választás.

Analóg vagy digitális?

Amikor éjjellátó választásáról van szó, akkor felmerülhet a kérdés, hogy analóg vagy digitális eszközt lenne-e jobb beszerezni. A digitális éjjellátók a maradék fényt egyfajta CCD processzor segítségével alakítják át, majd erősítik fel a fényt. Ezek olcsóbbak és be sem kell őket jelenteni. Nem beszélve arról, hogy rengeteg beállítási módszerrel dolgozhatunk vele. A legfőbb előnyük azonban a nagy betekintési távolság, valamint a hatalmas kijelző.

Ezek a szerkezetek az innovatív technológiának köszönhetően még a változó fényviszonyok között is képesek megfelelő minőségű képet adni. Kevésbé érzékenyek az erős fényre, így nappal is hasznukat tudjuk venni. Vannak köztük 2 és 3-szoros nagyításra képes változatok, így még a távolban lévő dolgokról is teljesen tiszta képet adnak vissza.

Mit érdemes tudni az analóg távcsövekről?

A digitális változatok előnyeit tehát tisztáztuk, de akkor kinek és miért érdemes analóg éjjellátót vennie? Ezek alapja egy fotokatód, amibe bejut a maradék fény, amit elektronná alakít. Az eredmény egy teljesen tiszta kép, még sötétség esetén is. Amennyiben nincsen semmilyen használható fényforrás a számára, akkor az infravörös fényforrást használja arra, hogy kiemelje számunkra a fényt. Fontos megjegyezni, hogy ezek valamivel érzékenyebbek, viszont sokkal jobb képet tudnak visszaadni. Előnyük, hogy nem energiaigényesek, így sokáig használhatjuk őket terepen.

A legfontosabb azonban az, hogy mindig olyan éjjellátó távcsövet vegyünk, amely teljes mértékben kiszolgálja a kényelmünket, ami biztonságos terepi tartózkodást tesz lehetővé.

(PR-cikk)