Éjszaka az Ipariban

Február 29-én a több mint hét évtizedes múltra visszatekintő komáromi Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskolában érdekes programok sokasága várta a látogatókat. Az éjszakába nyúló rendezvényen az iskola folyosóit, tantermeit és laboratóriumait elözönlötték az érdeklődők.

Az iskola felvételei - további képekért kattints!

A jelenlegi diákokon, szüleiken és hozzátartozóikon kívül szép számban jelentek meg az általános iskolák pedagógusai és pályaválasztási tanácsadói is. A nagysikerű rendezvény nem kerülte el a kilencedikes diákok figyelmét sem, de az iskola egykori tanulói, az „öregdiákok” is kíváncsiak voltak a változásokra, az újdonságokra. Kíváncsian álltak meg egy-egy régi tabló előtt, felidézve az iskolában töltött éveket, így a sok-sok régi emlék, diákcsíny felelevenítése remek lehetőséget nyújtott a nosztalgiázásra is.

Vetter János iskolaigazgató szerint a rendezvénynek kettős célja volt. Az egyik mindenképpen az, hogy több mint 20 helyszínen, gazdag programok által kerüljön bemutatásra az intézményben folyó munka. A másik pedig munkaidőn kívül, a szélesebb rétegek számára is lehetővé tenni a nézelődést, teret adni a beszélgetéseknek, a találkozásoknak. A kötetlen program, a sok helyszín, a hangulatos séta az iskola falai között az érdeklődőknek kellemes időtöltést nyújtott. Az intézmény immár ötödször engedett az éjszakába nyúlóan betekintést képzési tematikájába és abba a miliőbe, amely az iparit Iparivá tette.

Már az előcsarnokban egy csodálatos világ tárult a látogatók elé. Ötletes rajzok, ábrák hirdették a látnivalókat, a gondos szervezők pedig az egyes bemutatókon, foglalkozásokon édességekkel és frissítőkkel igyekeztek kedveskedni a vendégeknek. A gazdagon összeállított program felölelte a szakok bemutatását, a „nyitott laboratóriumok” segítségével a látogatók betekintést kaptak a szaktantárgyak oktatásába. Mivel a közgazdaságtan egyik komoly témája a sikeres vállalkozóvá válás, ezért e területen az iskolában működő diákvállalkozások is bemutatkozhattak. A lézeres gravírozógép által készített, érdekes ajándék-és emléktárgyaikat mutatták be, amelyeket akár meg is lehetett vásárolni.

A gépészet iránt érdeklődők a kovácsműhelyben, az esztergályos műhelyben és a CNC-szaktanteremben tett látogatás után megtekinthették a 3D nyomtatót is. Az ilyen típusú nyomtatás technológiájának oktatása az iskolában 2010-ben indult útjára azzal az elképzeléssel, hogy az itt végzett diákok magasabb szakmai felkészüléssel vágjanak neki az életnek. A térbeli nyomtatás eszközét nagy érdeklődés övezte. A jelenlevők az elkészült tárgyakat (fogaskerekek, csapágy) megvizsgálták és néhányan meg is tarthatták.

Ugyanezen a helyszínen megismerkedhettek a FESTO építőelemes pneumatikus rendszer alapjaival, valamint a hegesztőrobot munkájával is. Az utóbbi a legújabb technológiák közé tartozik és még nincs elterjedve az oktatási intézményekben. A bemutatón megjelent vállalatok szakemberei is nagy meglepetéssel konstatálták az intézmény ilyen irányú felszereltségét és színvonalát.

Az elektrotechnika és a programozás területén is rengeteg újdonság várta a látogatókat. Az elektrotechnikai és az automatizációs laboratóriumok megtekintésén kívül a vendégek belekóstolhattak a programozás játékos formáiba is. A PIC mikrovezérlő, és az FPGA logikai mező programozása, az analóg és a digitális technika, mint megannyi újdonság, különösképpen lekötötték az informatika iránt érdeklődők figyelmét, akik betekintést nyerhettek a grafikai szerkesztés világába, az innovatív Steve Jobs alapította termékek felhasználásába. A szaktanárok készségesen mutatták be, mivel foglalkoznak a diákok a tanítási órákon.

Sok látogatót vonzott az informatikai múzeum is, ahol testközelből láthatták, milyen hatalmas fejlődésen ment keresztül az informatika a múlt század nyolcvanas éveitől a napjainkig. A múzeum tárgyai között akadnak számítógépek, játékkonzolok, televíziók. A gyűjtemény legrégebbi darabja 1979-ből származik, ez volt a legelső konzolok egyike.

Az idegen nyelvek tanítását illetően bemutatásra kerültek azok a korszerű, modern módszerek, melyek az adott nyelv elsajátításának szempontjából beváltak. Ez alkalommal a társasjátékok, kvízek és a digitális technika kaptak zöld utat. A szlovák nyelv elsajátításának hatékony módszereit bemutató pedagógusok segítségével pedig kiderült, a kreativitást igénylő feladatok a nyelvtanuláson túl kellemes perceket is szerezhetnek. Ezeknek az interaktív, kötetlen oktatási formáknak az intézményben már hagyományuk van. A látogatók tájékoztatatást kaptak az iskolában nyíló szakokról, a tanulók szakgyakorlatáról és az intézmény távlati terveiről. Megismerkedhettek az iskolatévé (Tower TV) munkájával és megtekinthették egy kiállítás formájában a legszínvonalasabb diákmunkákat.

A természettudományi tantárgyak iránt érdeklődők is mérlegre tehették tudásukat, ugyanis érdekes matematikapéldák, a felvételitől az érettségiig terjedő időszak matematikáját felölelő tesztek és nem utolsó sorban fejtörők várták a vállalkozó kedvűeket. A Tarkabarka fizika elnevezésű foglalkozás ötletgazdag feladatai is sok lelkes megoldónak nyújtottak sikerélményt, ösztönzést a további búvárkodásra a fizika tudományában.

Az írók és a költők világa varázsolta el a magyar irodalmi szaktanterem vendégeit, ugyanis remek lehetőséget kaptak arra, hogy felelevenítsék tudásukat a prózairodalom és a költészet hatalmas birodalmában.

Az iskola díszterme adott otthont a VISZTA lelkes csapatának. Az intézmény színjátszó köre ez alkalommal Edward Albee: Kényes egyensúly című drámáját vitte színpadra.

Az ipari éjszakáján a sport sem szorult háttérbe, ugyanis a tornateremben mindenki kedvére szurkolhatott a tanár-diák röplabdameccs résztvevőinek.

Nagy érdeklődés övezte a folyosókon helyet kapott régi tanszergyűjteményt, valamint azt a fotókiállítást is, amely az ipari életének elmúlt hetven évét volt hivatott bemutatni érdekes fényképek formájában.

A jól sikerült rendezvény minden résztvevője találhatott kedvére valót a gazdag kínálatból. A nagy érdeklődés, a remek hangulat, a vendégsereg elégedettsége arra engednek következtetni, hogy a már hagyománnyá vált „Éjszaka az Ipariban” ez alkalommal is teljesítette küldetését.



PaedDr. Tóth Katalin