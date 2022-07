Elájult a moderátor, félbeszakadt a brit miniszterelnök-jelöltek vitája (+VIDEÓ)

Ez lett volna Liz Truss és Rishi Sunak második tévés vitája amit a Talk TV élőben közvetített, ám a felénél abba kellett hagyni, ugyanis mikor a kamera éppen Trusst monológját vette a háttérben egy puffanás hallatszott amitől a politikus megijedt és felkiáltott.

A Talk TV közleménye szerint Kate McCann, a vita egyik moderátora az élő közvetítés során elájult, és bár már jól van, a szervezők úgy döntöttek, nem folytatják a vitát.

What on earth just happened during the leaders debate? Liz Truss looks terrified! #TheSunShowdown pic.twitter.com/oSOumyc9YY