Elakadt a hárompárti egyeztetés, a Híd és az Összefogás visszadobta az MKP-nak a labdát, a pártnak át kellene gondolnia a feltételeit

Az MKP Országos Tanácsa (MKP OT) június végén tartott ülésén több új feltételt szabott a közös párt, a Szövetség létrehozásához ahhoz képest, amiben a három párt már megállapodott. A határozatuk szerint a párt alapszabályába bele kellene írni, hogy a tárgyalási nyelv magyar, célul tűznék ki a területi autonómiát, szakmai helyett pedig általános alelnöki posztot hoznának létre. Ez utóbbi azért is érdekes követelés, mert a hárompárti megegyezés szerint az alelnöki posztot az Összefogás kapná.

Sólymos: az MKP-nak kell dönteni

A három párt képviselői e héten csütörtökön is megpróbálták kezelni az MKP OT feltételeit, de nem született eredmény. „Nagyon sajnálom azt, hogy az MKP újabb feltételeket támasztott, pedig több száz óra tárgyalás után már megállapodtunk valamiben, ami alapján létre lehetne hozni a közös pártot – mondta a Paraméternek pénteken Sólymos László, a legutóbbi tárgyalás után. –

Szerinte az MKP feltételei közül azokat, amikben már nem tudnak megegyezni, az új párt, a Szövetség szerveinek kell megvitatniuk. „Most már az MKP-nak kell eldöntenie, hogy ilyen feltételek mellett hajlandó-e megalapítani a közös pártot” – jelentette ki a pártelnök.

A magyar trikolórban megegyeztek

Nem az alapszabályt érinti a Szövetség logójának színe, de ebben Sólymos szerint meg tudnak egyezni, jöhet az MKP által javasolt magyar trikolór. „Tudjuk, hogy ez egy túlnyomó többségében magyar párt lesz, és megegyeztünk abban, hogy ezt a logó is tükrözze” – magyarázta Sólymos.

Nem tartja azonban jó megoldásnak, hogy az alapszabályba írják bele azt, hogy a párt tárgyalásainak a nyelve a magyar.

„A régiók pártja akarunk lenni, lesznek benne más nemzetiségek is, más anyanyelvűek is, az adott pártszerveknek kell majd biztosítaniuk, hogy mindenki használhassa az anyanyelvét. De itt is csak hangsúlyozni tudom, hogy ez egy túlnyomóan magyar többségű párt lesz” – mondta a Híd elnöke.