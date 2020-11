eLampy.sk: Ako zaručujeme, že od nás dostanete vždy prvotriedny tovar?

V našom e-shope si dávame pozor na to, aby ste nás neprestali mať radi. Snažíme sa to robiť tak, že vám ponúkame nielen prvotriedny servis zákazníkov, ale dokonca aj to, že sa staráme aj o produkty. V našej materskej firme Starlux, kde pre vás balíme skvelé svietidlá, si dávame pozor na to, aby k vám každý balík vyrazil a dorazil celý a taký, aký má.

Všetko zabezpečujeme neustálymi kontrolami

Niekto by nás možno nazval aj puntičkármi, my sme už ale raz takí. Kvôli tomu, že sme puntičkári, z nášho e-shopu eLampy.sk neodíde nič predtým, než to dvakrát neskontrolujeme. A práve vďaka tomu je miera našich neúspešne doručených balíkov naozaj nízka. Vďaka našej špeciálnej dvojitej kontrole každý balík kontrolujú dvaja ľudia, ktorým tak dokopy nič neunikne.

Naša dvojitá kontrola pozostáva z balenia v jednom balení a následne v ďalšom, vďaka čomu nám naozaj nič neunikne a máme tak istotu, že balík, ktorý k vám odchádza, je v 100 % stave. Rovnaký stav sa snažíme za každých okolností zabezpečiť aj v rámci prepravných služieb, kde máme dohodu označovania balíkov ako jemných a preto s nimi kuriéri zachádzajú s maximálnou opatrnosťou.

Najdôležitejšia je vaša spokojnosť

Vaša spokojnosť je to, čo nás ženie vpred vždy a všade. Práve preto sa neustále snažíme zlepšovať naše procesy a zabezpečiť tak vašu trvácnu spokojnosť, ktorá je pre nás nemenná. Vďaka nášmu prvotriednemu spôsobu zabezpečenia dodávok svietidiel si buďte istí, že vás pri preberaní balíka nečaká žiadne nepríjemné prekvapenie.

Vyskúšajte aj vy nás – spoločnosť Starlux, ktorá prevádzkuje internetový obchod eLampy.sk a uvidíte, že aj vy budete na 100 % spokojní.

Naša práca závisí od vás a my si to veľmi dobre uvedomujeme. Práve preto sa snažíme a aj sa naďalej budeme najlepšie ako vieme.

(PR-cikk)