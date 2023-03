Elárverezése előtt kiállítják a világ legrégebbi bibliai kéziratát Tel-Avivban (FOTÓ)

A korábbi Diaszpóra Múzeumban, jelenlegi nevén az ANU-ban dijmentesen tekinthetik meg az izraeliek csütörtöktől egy hétig a Sassoon-kódexet, a világ jelenleg ismert legrégebbi, héber nyelvű, csaknem a teljes szöveget tartalmazó, kézzel írt Bibliáját, az Ószövetség könyveit.

The Codex Sassoon, a 10th century Hebrew Bible, goes up for sale at Sotheby’s in May and could become the most valuable book ever sold at auction. https://t.co/j0mo7jgpXk