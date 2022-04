Elárverezik Kurt Cobain legendás kék gitárját

Kalapács alá kerül Kurt Cobain kék gitárja egy májusi New York-i árverésen. A Nirvana egykori frontembere ezzel látható a zenekar Smells Like Teen Spirit című videójában.

Fotó: Julien's Auctions /AP

"Ez az egyik legikonikusabb gitár, amit valaha aukcióra bocsátottunk. Az 1969-es Mustang Fender gitár Kurt Cobain egyik kedvenc hangszere volt"

- mondta Martin Nolan, a Julien's Auctions ügyvezető igazgatója a Beverly Hillsben tartott bemutatón.

Az árverést május 20-22-én tartják New Yorkban és online is. Az amerikai aukciósház várakozásai szerint Cobain egykori kék gitárjának licitje egészen 800 ezer dollárig is felmehet.

A hangszer értékét növeli, hogy az eredeti tokban és pánttal kerül kalapács alá. Az aukciósház közlése szerint a gitár 1994, Kurt Cobain halála óta a családjánál volt.

A gitár eladásából befolyó összeg egy részét jótékony célra, mentális betegségben szenvedők javára utalja át a Julien's Auctions. Az árverésen Cobain néhány további relikviáját is aukcióra bocsátják; köztük van a gitáros Michael Jacksonról készített képe, valamint egyik autója, egy 1965-ös Dodge Dart is, utóbbit a várakozások szerint 400 és 600 ezer dollár közötti összegért kelhet el.

(MTI)