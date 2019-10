Elárverezik Paul McCartney színesre pingált turnébuszát (FOTÓ)

A Wings Over Europe nevű járműre kedden licitálhatnak az érdeklődők az Omega Auctions merseyside-i árverésén. Az évtizedeken át Spanyolországban kallódó busz leütési árát 15 ezer és 25 ezer font közé becsülik - adta hírül a BBC hírportálja.

A nyitott tetejű emeletes busz Essex és Norfolk útjait rótta az 1950-es és 1960-as években, mígnem McCartney megvásárolta és átalakította a bandája, valamint azok családjainak igényeit kielégítő turnébusszá.

- mesélte korábban az egykori Beatle.

