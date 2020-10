Elárverezik Taylor Swift és Bradley Cooper gitárját, a bevételt nehéz helyzetbe került zenészek megsegítésére ajánlják fel

Taylor Swift, Bradley Cooper és Keith Urban is adományozott egy-egy gitárt a Christie's által szervezett árverés számára, amelynek bevételével a countryzenei ágazatnak a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkavállalóit akarják támogatni.

Fotó: kollázs

Swift az aláírásával díszített fekete akusztikus Gibson gitárját ajánlotta fel, amelyen szeptemberben új, Betty című számát mutatta be. Az énekesnő kilenc fellépőruháját is árverésre bocsátja. A kollekció 25-40 ezer dolláros áron is elkelhet a Christie's becslése szerint.

Cooper azt a gitárt adta oda a jótékony célra, amelyen a Csillag születik című filmjében játszott. Az elektromos hangszer 2-4 ezer dollárt érhet.

A csütörtökön kezdődött aukció október 29-ig tart. A teljes hasznot a countryzenei akadémia koronavírus áldozatait segítő alapítványa kapja, amelyet a nashville-i központú zenei ágazatban dolgozók megsegítésére hoztak létre.

Az aukción Dolly Parton cimbalmára és Sheryl Crow Baldoni harmonikájára is lehet licitálni. Tim McGraw F131 Hellcat motorját, Carrie Underwood pedig azt a ruháját ajánlotta fel, amelyet szeptemberben, a nashville-i countryzenei díjátadón viselt.

