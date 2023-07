Elárvereznek két dinoszaurusz-csontvázat (VIDEÓ)

A több tízmillió évvel ezelőtt élt állatok csontvázai július 26-án kerülnek kalapács alá. Egyikük egy pteranodon, egy hatméteres szárnyfesztávolságú, hatalmas, madárszerű állat volt, amely körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt. Másikuk egy plezioszaurusz, egy 3,3 méteres tengeri hüllő, egyes feltételezések szerint a Loch Ness-i szörny legendájának ihletője.

VIDEO: Prehistoric predators set to go to New York auction



Very rare prehistoric specimens dating from more than 83 million years ago will go to auction at Sotheby's in July: a flying Pteranodon and a Plesiosaur, thought to have inspired the legend of the Loch Ness Monster pic.twitter.com/ztHMKKwk4f