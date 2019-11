Elárverezték Russell Crowe baseballsapkáját az ausztrál bozóttüzek oltásán dolgozó tűzoltók javára

Az árverést az Ausztráliában pusztító bozóttüzek oltásán dolgozó tűzoltók javára szervezték. A kontinens keleti részén terjedő tüzek a filmsztár egy ottani ingatlanát is érintették. A Gladiátor, az Egy csodálatos elme és a Robin Hood ausztrál sztárja egy megviselt fehér baseballsapkáját - amelyen a South Sydney Rabbitohs futballcsapat logója szerepel - ajánlotta fel az árverésre.

A sapkát százezer ausztrál dollárért Mike Cannon-Brookes, az ausztrál Atlassian szoftvercég társalapítója szerezte meg. Crowe azonban megígérte, hogy a legmagasabb licitet megduplázza, úgyhogy ő is százezer dollárral járult hozzá a tűzoltóknak szánt adományhoz. Továbbá az Atlassian másik alapítója és az amerikai Qualtrics szoftvercég társalapítója is száz-százezer ausztrál dollárt ajánlott fel.

