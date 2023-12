Elásta anyja holttestét, majd rendszeresen felvette a nyugdíját – a posta alkalmazottja buktatta le a férfit

A rendőrség eljárást indított egy 52 éves férfi ellen, aki rendszeresen felvette elhunyt édesanyja nyugdíját Rožňavské Bystré községben (Rozsnyói járás).

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A rendőrséget a rozsnyói posta egy alkalmazottja értesítette. Az 52 éves férfi hétfőn ment be a postára felvenni édesanyja nyugdíját, aki vélhetően még tavaly decemberben elhunyt. A férfivel volt egy jelenleg nem azonosított nő is, aki kinézetben és korban is hasonlított édesanyjára. A posta alkalmazottjának viszont feltűnt, hogy valami nem stimmel, és noha a férfi különféle indokokkal próbálta őt meggyőzni, értesítette a rendőrséget.

Mint kiderült, a férfi többször is ilyen módon vette fel édesanyja nyugdíját, amit aztán saját szükségleteire elköltött. A rendőrség ezért csalással gyanúsította meg, majd elkezdte vizsgálni, hogy mi történt a 70 éves édesanyával.

A férfinél végzett házkutatás során, a pincében elásva egy női holttest maradványaira bukkantak. A törvényszéki boncolás során igazolták, hogy a 70 éves nőről van szó. Fiát így csalás mellett hullagyalázással is meggyanúsították.

A TV JOJ korábbi beszámolója szerint a férfi azt állította: édesanyja úgy vesztette életét, hogy leesett a lépcsőről. Hogy ez valóban így történt-e, nem tudni, a hatóság nem tért ki a halál pontos okára. A nyomozás továbbra is folyamatban van.



TASR/para