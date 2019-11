Elborult az agya az NFL-esnek, sisakkal ütötte ellenfele fejét - VIDEÓ 

A mérkőzést alapvetően a hazai védelem kiváló játéka határozta meg. A Browns futballistái nagyon megnehezítették a Steelers irányítójának, Mason Rudolph-nak a dolgát, akit négyszer vittek a földre labdával a kezében (sack), négyszer pedig a passzát "vadászták le", így nem meglepő, hogy a pittsbughiek egyetlen touchdownra voltak csak képesek az egész találkozón.

A meccs az utolsó percre eldőlt, a Browns nagy diadalt aratott régi riválisa felett, ám az önfeledt ünneplés elmaradt, mert Myles Garrett alig tíz másodperccel a vége előtt egészen kirívó sportszerűtlenséget követett el: pittsburghi támadásnál Rudolph elpasszolta a labdát, ezután Garrett óriási erővel rontott neki és a földre vitte, majd kisebb dulakodás után lerángatta az irányító fejéről a sisakot, és nagy erővel rácsapott vele a fejére. A brutális megmozdulásra a Pittsbugh támadófalának tagjai igyekeztek elégtételt venni az irányítójukat ért támadásért, a földön ütötték és rúgták a clevelandi "rosszfiút".

A bírók Garrettet kizárták a meccsből, ahogy még egy-egy embert mindkét gárdából, majd két játékkal később véget ért a találkozó.

Fight breaks out at the end of the Browns win over the Steelers that includes Cleveland DE Myles Garrett grabbing the helmet off of Pittsburgh QB Mason Rudolph and then hitting him in the head with it. Ugly situation. pic.twitter.com/Hz4RHuMcAo