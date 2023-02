Eldőlt Róbert Polievka sorsa!

Róbert Polievkát állítólag a Slovan és a DAC is szeretné leigazolni. A korponai születésű 26 éves játékos a DAC-ban már eltöltött néhány szezont korábban is, most viszont pont került a találgatások végére.

Róbert Polievka (Fotó: TASR)

Polievka a besztercebányai Dukla támadójaként két gólt is szerzett a hétvégén a Slovan ellen, a bajnok pedig kis híján alulmaradt hazai pályán. A Slovan ultrái nem igazán zárták kegyeibe a támadót, a mérkőzés elejétől beszólogattak neki, amire ő gólokkal válaszolt. Amikor túljárt a hazai védelem eszén és belőtte a második gólját, ezzel kettőre növelve csapata előnyét, elszaladt a pozsonyi ultrák előtt, és a szája elé tett mutatóujjával csitította őket. A Nový Čas szerint viszont a középső ujját mutatta fel nekik - ők mindenesetre azt kezdték skandálni, hogy "Róbert Polievka egy f***".

A focista később azt mondta, hogy nem kéri, hogy mindenhol tapsolják meg, de ilyen sértések rosszul érintik, szerinte több tiszteletre volna szükség szurkolás közben is.

A Slovan vezetőedzője, Vladimír Weiss a mérkőzést követő sajtótájékoztatón közölte, eltérőek a vélemények Polievkáról, az övé viszont az, hogy szeretné megszerezni a csapatba.

A Dukla elnöke, Peter Krnáč viszont vasárnap eloszlatta a kételyeket afelől, hogy Polievka bárhova is távozna az elkövetkezendő napokban. "Sem a Slovannal, sem más klubbal em tárgyalunk, és ebben az átigazolási időszakban már nem is fogunk. Róbert Polievka a tavaszi idényben is az MFK Dukla Banská Bystrica játékosa marad" - szögezte le.

Polievka is hozzátette a magáét, mégpedig hogy Krnáčcsal a tavaszi szezon elején megegyezett a maradásról, és ehhez tartja magát.

A 26 éves szélső a Dukla neveltje, 19 évesen a DAC-hoz igazolt. Ez túl korainak bizonyult. Később a Podbrezovánál és a zsolnaiaknál is játszott, de sehol sem tudott kellőképp beilleszkedni, csak miután visszakerült Besztercebányára.

(Šport.sk)