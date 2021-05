Elég a szájmaszk, nincs szükség reszpirátorra a sárga és narancssárga járásokban

Jelenleg a legtöbb járás a COVID-automata szerinti rózsaszín, vagy annál rosszabb kategóriában van, ezekben a járásokban kötelező a reszpirátor viselése a középületekben és a tömegközlekedési eszközökön is.

A sárga és narancssárga járásokban már nincs szükség reszpirátor beltéri viselésére, elég az egyszerű szájmaszk is (Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció)

A zöld, a sárga és a narancssárga színnel jelölt járásokban az egyszerű szájmaszk is elég – közölte Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője.

„A járványügyi szempontból jobb (zöld, sárga, narancssárga) és rosszabb (rózsaszín vagy rosszabb helyzetet jelző szín) helyzetben lévő járások között közlekedő vonatok és buszok utasainak határozottan azt ajánljuk, hogy az egészségük védelme céljából az utazás teljes időtartama alatt viseljenek reszpirátort" - mondta Račková.

Hozzátette, hogy ezeken a közlekedési eszközökön sok ember utazik, akikről nem tudhatjuk, fertőzöttek-e. „Továbbá a hosszú utazás során az utasok átmenetileg leveszik a szájmaszkot, hogy egyenek vagy igyanak. A tömegközlekedési eszközökön olyan járásokban élők is utaznak, ahol viszonylag sok a COVID-19-ben szenvedő beteg, ezért is fontos, hogy a saját érdekünkben továbbra is hatékony védőeszközt használjunk, hogy ezzel is csökkentsük a fertőzés kockázatát" - magyarázta Račková.

A Közegészségügyi Hivatal továbbra is azt tanácsolja a tömegközlekedési eszközök utasainak, hogy a lehető legkevesebbszer érintsék meg a felületeket, és a lehető legtávolabb üljenek a többi utastól. „Nem tanácsos olyan utasokkal beszélgetni, akikkel nem egy háztartásban élünk" - hangsúlyozta Račková. Hozzátette, ha csak lehet, ne együnk és ne igyunk utazás közben. „Hosszabb utazáskor többször is fertőtlenítsük a kezünket, mielőtt eszünk vagy iszunk, utána pedig azonnal vegyük fel a reszpirátort" - tette hozzá Račková. Ha a járműből kiszálltunk, szintén ajánlott a kézfertőtlenítés.

(TASR)