Elég volt a feketeségből! Két héten belül nyitással ünnepelhetünk, ha húsvétkor jól viselkedtünk

Ahogy az új seprűtől is elvárjuk, hogy jól seperjen, egy frissen átalakult kormánnyal szemben is lehet egy olyan igény, hogy normálisan működjön. Az első bevetés egészen jól sikerült, de a huhogóknak semmi sem drága.

Újból megnyitják a segélycsapot

Az Eduard Heger vezette kabinet szerdán beröffentette a motort, és rögtön döntött is arról, hogy 120 millió euróval növeli azt a segélycsomagot, amelyet a koronavírus-járvány által legnagyobb mértékben sújtott ágazat, a vendéglátóipar és az idegenforgalom szereplőinek megsegítésére szánnak. Utoljára tavaly nyáron foglalkoztak ezzel a kérdéssel, akkor erre a célra el is különítettek 100 millió eurót, de azóta a járvány durvább hulláma tette próbára a tűrőképességünket. Most még csak a vendéglátók, éttermek, szálláshelyek és az utazási irodák kérhetnek támogatást az államtól, az ennél nagyobb gazdasági szereplők majd azt követően kopogtathatnak egy kis segélyért, ha arra Brüsszel is rábólint. Szóval a csomag 120 milliója nem egy végösszeg, inkább amolyan "alaptőke".

Krajniakot Krajniak váltja

Erről a kérdésről még úgy tárgyalt a kormány, hogy a munka-, szociális és családügyi tárca élén csupán egy megbízott személy állt, hiszen három hete már, hogy Milan Krajniak a kormányválság megoldását sürgetve és gesztust mímelve ukk-mukk-fukk távozott a bársonyszékéből. Most a minisztérium gazdája, a koalíciós Sme rodina jelezte, Krajniakot nagy nehezen sikerült meggyőzni arról, hogy visszatérjen a posztjára, amelyről a Matovič-kormány válsága elején váratlanul lemondott.

A nyitás színkódja: bordó

Csupa jó hír ez, de mind semmi ahhoz képest, hogy egyre több döntéshozó már az áprilisi nyitásról beszél. Karácsony óta ugyanis a legfontosabb portékákat áruló boltokon kívül szinte minden zárva tart, és alig van olyan kivétel, ami miatt átléphetjük a járáshatárt. De ha a járványhelyzet fokozatos javulása tartósnak bizonyul, április 19-től bordóra válthat az úgynevezett országos Covid-automata. Arról a két hónapja üzembe helyezett jelzőrendszerről van szó, amelyik ebben a nyavalyával súlyosbított időszakban valamennyire kiszámíthatóvá teszi az életünket. Eddig egész Szlovákia a legszigorúbb, csupa korlátozással járó fekete zónában vesztegelt, de most, hogy már majdnem egy hete 3 ezer alá csökkent a kórházakban kezelt vírusos páciensek száma, kezd derengeni a borvörös fény az éjfekete alagút végén. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy majd nem szabnak mozgásunknak határt a járásaink, visszatérhetnek az iskolapadokba az alapiskolák végzősei, óvatosan, de kinyithatnak az üzletek, szolgáltatások és a bevásárlóközpontok, valamint a szálláshelyek is.

Sulík megértő, de azért már enyhítene

Vladimír Lengvarský, az újdonsült egészségügyi miniszter már arról beszél, hogy a lehetséges enyhítések kapcsán csütörtökön összedugják a fejüket szakmai kupaktanács tagjai, de az már most tuti, hogy nem lesz szükség az országba beutazókat állami karanténba dugni. Ugyanakkor meg kell várni, hogyan befolyásolta a fertőzés terjedését a húsvét, az elemzések szerint ugyanis mérsékelten, de nőtt a mobilitás az egész országban. Ez nem hatja meg például a gazdasági tárca irányítóját. Richard Sulík már megint arról kezdett beszélni, hogy át kellene hangolni a túlságosan szigorú Covid-automatát. A koalíciós SaS vezetője természetesen a mielőbbi enyhítések mellett érvel, ugyanakkor megérti a másik oldalt is, amely szerint az elsietett, túl korai nyitás a helyzet romlásához, és a járvány újabb felerősödéséhez vezethet.

Erre a nyitásos hullámra ült fel az oktatásügyi miniszter is, aki szerint azonban fő a biztonság. Éppen ezért abban az esetben, ha megnyitják az iskolák felső tagozatait, a diákokon gargalizálás alapú koronavírustesztet végezhetnének el. Branislav Gröhling megnyugtatott mindenkit, lesz mit erre használni, hiszen a tárca nem kevesebb mint 1 millió ilyen tesztet halmozott fel.

Ficónál nincs türelmi idő

De nem lehet egyszerre mindenki kedvében járni. Mindig lesznek fanyalgók. Az egyik ilyen károgó díszpinty a tavaly ellenzékbe kényszerített Robert Fico, aki már meg is üzente, hogy lassan kezdi gyűjteni az aláírásokat egy rendkívüli parlamenti ülés összehívására, melyen bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a pár napja kinevezett Heger-kormány ellen. Az alapból oltásellenes politikus azt nehezményezi, hogy az orosz vakvina körül nagyszabású színjáték zajlik, mivel nem tudni, miért nem kezdenek vele oltani, ha az emberek is bíznak benne. Mi meg abban reménykedhetünk, hogy a kezdeményezése kudarcba fullad, és a letűnt rezsim reklámarca belefut egy újabb pofonba.

