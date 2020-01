Elege van a brit hercegnek a sajtóból, kísérti őt anyja, Diana hercegnő emléke

Az udvar a hétvégén jelentette be, hogy Harry - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - Meghannal együtt gyakorlatilag kivonul a brit királyi családból, a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesznek részt, közpénzellátmányt nem vesznek igénybe és a királynőt sem képviselik hivatalos fórumokon.

Mindezek közvetlen előzményeként a házaspár január második hetében teljesen váratlanul bejelentette, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni, és a jövőben idejük egy részét Kanadában töltik.

Harry a hétvégén, az általa alapított, elsősorban a HIV-fertőzött afrikai gyermekek megsegítésére létrehozott Sentebale jótékonysági alapítvány londoni rendezvényén beszélt először személyesen és nyilvánosan ennek a világszerte hatalmas feltűnést keltő döntésnek a hátteréről, és már e felszólalásában sem titkolta, hogy a történtekért nem kis részben a sajtót teszi felelőssé. Úgy fogalmazott: amikor édesanyja, Diana hercegnő 23 évvel ezelőtt meghalt, sokan az ő segítségére siettek és igyekeztek óvni őt, "ám a média erőteljes hatalom", és ő csak remélni tudja, hogy az egymásnak nyújtott kollektív támogatás még ennél is erősebbnek bizonyul.

Meghan hercegnő a hétvégén már Kanadában tartózkodott tavaly májusban született gyermekükkel, Archie-val, és kedden Harry is csatlakozott hozzájuk. A sajtóban azonban máris megjelentek az első fotók Meghanról, amint gyermekével és kutyáival sétál a nyugat-kanadai British Columbia tartományban lévő otthonuk közelében.

A hercegi házaspár nevében kedd este kiadott közleményben az őket képviselő, elsősorban a személyi hírnév és a magánélet védelméhez fűződő jogi esetekre szakosodott londoni ügyvédi iroda, a Schillings közölte, hogy ezeket a fotókat a környező bokrokban megbúvó fotósok készítették Meghanról és kisfiáról.

A cég szerint a fotósok erős teleobjektívekkel Harry és Meghan kanadai otthonának ablakán is megpróbáltak befényképezni, és folyamatosan a ház környékén táboroznak. A Shillings a közleményben - jogi eljárás terhe mellett - arra intette a brit sajtó- és médiaorgánumokat, hogy ezeket a fotókat ne tegyék közzé, mivel a képek elkészítéséhez a házaspár nem járult hozzá.

Az ügyvédi iroda szerint Harry és Meghan a fotósok tevékenységét zaklatásnak tekinti, és kész jogi lépésekre az ügyben. Harry herceg régóta nem titkolt, mély ellenszenvet táplál a sajtóval szemben. Őt és a brit királyi családot ugyanis a mai napig kísérti a Diana hercegnőt szó szerint élete utolsó pillanatáig üldöző fotóshad emléke.

Harry édesanyja 1997-ben, egy párizsi autószerencsétlenségben vesztette életét. Gépkocsiját végzetes útján is többtucatnyi fotós üldözte motorkerékpáron, és többen közülük a roncsok között haldokló hercegnőről is közeli felvételeket készítettek.

Harry tavaly októberben - miután több lap ellen is jogi eljárást kezdeményezett magánélete védelme érdekében - hosszú és rendkívül éles hangvételű közleményt adott ki, amely szerint a sajtó ugyanúgy bánik vele és feleségével, mint egykor Dianával. "Leginkább attól félek, hogy a történelem megismétli önmagát. Elvesztettem édesanyámat, és most azt kell látnom, hogy feleségem is ugyanezen befolyásos erők áldozatává válik" - fogalmazott őszi közleményében a herceg.

