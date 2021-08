Elégedetlen jelenlegi bankjával? Váltson bankot kényelmesen és egyszerűen

Régebben a szlovák piacon fellelhető hitelintézetek hasonló banki szolgáltatásokat nyújtottak szinte megegyező feltételek mellett. Viszont ma már egészen más a helyzet. Elégedetlen meglévő bankja szolgáltatásaival, a bankfiók alkalmazottainak szolgálatkészségével, esetleg bankszámlájának költségeivel? Bankot váltani ma már valóban egyszerű és könnyű folyamat.

Barátságos, emberközpontú és ügyfélorientált szemlélet, valamint kedvező feltételek – ezek egy ideálisnak tekinthető bank ismérvei. Egy készséges és segítőkész banktisztviselő pedig – aki szakértői segítséget és tájékoztatást nyújt ügyfeleinek, elmagyarázza, kihangsúlyozza és felhívja az ügyfél figyelmét minden fontosabb tudnivalóra – szinte megfizethetetlen. Munkájukat és segítőkészségüket - s azt tényt, hogy nem titkolnak el az ügyfél elől fontos tudnivalókat – bizonyára nagyra értékelik majd nem csupán számlanyitáskor, hanem bármilyen személyes banki ügyintézés során.

A számlával kapcsolatos költségek és illetékek mértéke is egy igazán lényeges szempont. Néhány hitelintézetnél a havi számlavezetés ugyan díjtalan is lehet, az ingyenes számlavezetés feltételei azonban nagyban eltérhetnek. Míg az egyiknél átlagosan akár 20 000 euró havi jóváírás is szükséges hozzá, más bankoknál lényegesen elfogadhatóbbak és szinte bárki számára teljesíthetőek a feltételek.

Figyeljenek oda és kerüljék az esetlegesen felmerülő extra költségeket akár egy olyan viszonylag alapszintű banki szolgáltatásért, mint pl. a bankfiókban történő átutalás. Egyes hitelintézetek akár 5 eurót is felszámolnak ezen szolgáltatásért! Ellenőrizzék a számlakivonaton a levont tranzakciós illetékeket, s látni fogják, hogy miért és mennyit fizettek. Amennyiben nem elégedettek a feltételekkel, ne féljenek bankot váltani.

Ideális bank az Ön számára

Kedvezőbb feltételeket keres?

Térjen be hozzánk, a Raiffeisen bank fiókjaiban átlátható és kedvező feltételekkel várják Önöket szakavatott és segítőkész kollégáink.

Régi bankját sem kell felkeresnie, sőt korábbi bankszámláját sem kell megszüntetnie. A Raiffeisen bank a teljes ügyintézést átvállalja Ön helyett, a rendszeres átutalási (trvalý príkaz) vagy beszedési megbízásainak (inkasszó) átvezetését is intézi. Az ügyfélnek nincs teendője, ennyire egyszerű.

Ingyenes számlavezetés? A Díjnyertes Számla (Parádny účet) havi számlavezetési díját most akár le is nullázhatja, amennyiben havonta legalább 400 euró jóváírás érkezik bankszámlájára és legalább egy beszedési megbízással (inkasszó) rendelkezik, amely minden hónapban teljesül. Ezen kívül számos olyan korlátlan szolgáltatást vehet igénybe díjmentesen, mint pl. készpénzfelvétel és készpénzbefizetés bármely Tatra Bank bankautomatáján keresztül, vagy a bankkártyával történő fizetés/vásárlás belföldön és külföldön egyaránt. Óriási előny továbbá, hogy a Raiffeisen bank nem számol fel illetéteket a bankfiókban történő készpénzfelvételért és készpénzbefizetésért sem. Ráadásul banki ügyei többségét természetesen kényelmesen intézheti a könnyen átlátható internetbankkal és mobilalkalmazással egyaránt.

Szörföljenek át hozzánk és zsebeljenek be akár 200 eurót!

Bankváltáson gondolkodik? Itt a remek alkalom. Ugyanis a Raiffeisen bank által meghirdetett versenyben valóban mindenki csak nyer.

Kaparós sorsjegyeinkkel most akár 200 eurót is nyerhet!

Ezután már csak egy Díjnyertes Számlát (Parádny účet) kell nyitnia nálunk, majd legalább 20 euró értékben vásárolni bankkártyájával, mi pedig jóváírjuk a nyeremény összegét az újonnan nyitott bankszámláján.

(PR-cikk)