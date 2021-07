Elektromos redőnyök a kényelem és praktikusság megtestesítői

Számodra mi lenne a fő érv az elektromos redőny beszerelése mellett? A praktikusság? A kényelem? Vagy szimplán a divat? Bármelyikről is legyen szó, garantálom, hogy jó felé haladsz, ugyanis ezt mind-mind tudja az okosotthonok hírnöke, az elektromos redőny. Ha tehát a beépítésén gondolkozol, ne gondolkozz tovább, vágj bele most! Csak annyit várj még kérlek, hogy végigolvasod ezt a bejegyzést, melyben eloszlatom az összes kételyed, ha lenne még esetleg.

Ma már számos okosmegoldás létezik

A legtöbbször azt szokás felhozni, hogy a telefonunk okos, azaz okostelefon. Azonban ennél sokkal több minden található már a házunkban, amire az “okos” jelző rábiggyeszthető. Gondolj csak bele! Ma már vannak okoshűtők, okosmosógépek, sőt okosmikrók is. De esküszöm, néha úgy érzem, még a kenyérpirítóm is okosabb nálam. És akkor még nem is beszéltünk a klímavezérlésről, a fűtésrendszer automatizálásáról vagy a fényforrások automatizálásáról. Ebbe a sorba tökéletesen illenek az elektromos redőnyök is.

Elektromos redőny: az okosotthonok szerves része

Az elektromos redőnyök nagyon menők. Azonban ezen bőven túlmutatnak! Nem csupán arról van szó, hogy ha reggel felkelünk, akkor nem kell kimásszunk az ágyból ahhoz, hogy minden redőnyt felhúzzunk. Közel sem erről szól, bár kétségkívül ennek is megvan a maga bája.

Sokkal komolyabb szerepe is lehet egy-egy ilyen megoldásnak. Képzeld el, hogy egy mozgássérült számára például mekkora segítség lehet az, ha egy gombnyomásra vagy automatikusan mozog az összes redőny. Vagy ha az idősebb korosztályra gondolsz, akik esetleg már nehezebben mozognak, számukra is nagy segítség lehet egy ilyen megoldás.

De a spórolást is érdemes megemlíteni. Például ha nyáron automatikusan leengedheted a redőnyöket a legnagyobb forróságban, akkor fokokat is nyerhetsz vele, ezzel spórolva a klíma fogyasztásán. És ezt nem fogod elfelejteni, mert automatizálva lesz. Vagy egy gombnyomással leengedheted mindet, így ha épp késésben is vagy, ennyi még bele kell, hogy férjen. Ráadásul télen is ugyanígy tud segíteni, akkor épp a fűtésszámládon, ha egy bizonyos külső hőfok alatt automatikusan leeresztik magukat. A Redőny Diszkontból mindent beszerezhetsz, amire szükséged lesz az okosításhoz, nézd meg a kínálatukat!

Automatizálás, telefonról vezérlés

Akkor igazán okos megoldás valami, ha beavatkozás nélkül is tud reagálni a változásokra. Erre nagyon jó példa az, ha a redőnyök napnyugtakor leengedik, míg napkeltekor felhúzzák magukat. És ezt meg is tudják tenni, ha kiegészíted a rendszered egy kültéri szél- és fényérzékelővel. Ezzel emellett a szélerősséghez viszonyítva is adhatsz utasításokat. Például ha túl erős a szél, akkor bekapcsolhat az automatikus ablakvédelem a redőnyök leeresztésével. A csúcs pedig az, hogy mindezt beprogramozhatod előre az okostelefonodon.

