Elektronikus karkötővel a lábán, és egy kisgyermekkel a kocsiban hordta szét a drogot a bögellői díler

A 32 éves férfi padányi elfogásáról már a múlt héten hírt adtunk, ahogy arról is, hogy bizonyos információk szerint a Dunaszerdahelyi járás egyik legnagyobb drogelosztójáról van szó. A rendőrség szóvivője most részleteket is közölt az esetről.

Rendőrségi felvételek - további fotókért kattints!

Zlatica Antalová kerületi szóvivő szerint már régóta a rendőrség látókörében volt a fiatal bögellői férfi, múlt csütörtökön viszont akció közben csaptak le rá. A fiatalembert egy ismerőse vitte kocsival, egy Peugeot 508-assal, miközben három másik személy is velük utazott, köztük eg mindössze kétéves kisgyermek.

A rendőrök ráálltak a kocsira, melynek sofőrje viszont ez nem is sejtette, és 150-nel repesztett a faluk között. Padányban megálltak, drogot vittek házhoz valakinek, és miközben a kocsiban várakoztak, lecsaptak rájuk a dunaszerdahelyi kapitányság bűnügyi rendőrei.

A fickó eleinte passzívan ellenállt, és rendőri felszólításra sem akart kiszállni a kocsiból, a rendőrök viszont végül rávetették magukat és kiszedték onnan.

Miután átkutatták az autót, meglett a szállítmány is, eg csomó beforrasztott végű fecskendő, benne vélhetően pervitinnel, továbbá egy üvegpipa, és egy tasak marihuána. Ezt követően átnyargaltak a rendőrök a férfi állandó lakhelyére, ahol további eszközöket találtak, amelyeket a kábítószer elosztásához használhatott. A férfinál összességében olyan mennyiségű drogot találtak, hogy az elég volt ahhoz, hogy az ügy vizsgálatát a kerületi kapitányság vizsgálótisztje vegye át.

A vizsgálótiszt pedig annak rendje s módja szerint meg is gyanúsította visszaeső fiatalt kábítószer beszerzésével és kereskedelmével. Mivel a férfi jelenleg is feltételesen volt szabadlábon, a múltban pedig már többször is elítélték hasonló bűntényért, hosszú időre rácsok mögé kerülhet. A kiszabható büntetés az esetében 10-től 15 évig terjedő börtön. A férfit azóta vizsgálati fogságba helyezték - közölte Zlatica Antalová.

(SzT)