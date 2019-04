Elérte Mozambik partjait egy újabb ciklon, előtte a Comore-szigeteken pusztított

Az új, Kenneth névre keresztelt ciklon előzőleg átgázolt a Comore-szigeteken. Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) szerint a szigetországban hárman haltak meg, és húszan megsérültek az áradásokban, komoly károk keletkeztek számos épületben. Legalább ezren váltak - legalábbis egy időre - földönfutóvá, és többségük gyerek.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) közlése szerint a Comore-szigeteken végigsöprő ciklon négyes erejű volt az ötfokozatú viharskálán.

A szigetországot elhagyva a Kenneth Mozambik felé folytatta az útját, és pénteken az északi Cabo Delgado tartományban ért partot. A vihar erejét egyelőre nem skálázták be, de Mozambikban is attól tartanak, hogy az elkövetkező napokban a heves esőzések következtében ismét áradások és fölcsuszamlások lesznek. Legkevesebb 30 ezer embert menekítettek ki a legveszélyeztetettebb területekről, a térségben szünetel az oktatás az iskolákban, és a repülőjáratokat is töröltek.

A kelet-afrikai ország azonban még nem ocsúdott fel az Idai ciklon pusztításából, amely március közepén söpört végig az országon, mérhetetlen károkat okozva. Az Idai mintegy hatszáz emberéletet követelt, és több százezren azóta sem tudtak visszatérni otthonaikba. Az árvizek félmillió farmergazdaság termőföldjét tették meddővé Mozambikban, de a ciklon a szomszédos Zimbabwét és Malawit sem kímélte.

(MTI)