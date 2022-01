Életmentő lehet, ha van otthon ilyen eszköze a koronavírus-fertőzés alatt!

Tombol az omikron hulláma Szlovákiában, minden második PCR-teszttel igazolják a fertőzést, a pozitív esetek száma meredeken emelkedik.

Fotó: Pixabay - illusztráció

A napokban egyre több az olyan háztartás, ahol valamely családtagnál jelentkeznek a fertőzés tünetei, sokan azonban még mindig nem tudják, mitévők legyenek, ha pozitív lesz a tesztjük – írja a Pluska.

A fertőzés otthoni leküzdésével kapcsolatos tanácsokról korábban már mi is írtunk, ahogy arról is, hogyan készülhetünk fel az előttünk álló időszakra. Azt is összefoglaltuk, pontosan mi a teendő, ha pozitív lett a tesztje vagy fertőzöttel került kapcsolatba, illetve mikor meddig tart a karantén.

Andrea Kalavská korábbi egészségügyi miniszter – aki visszatért az orvosi hivatásához – azt javasolja, hogy minden háztartásban legyen oximéter, amellyel mérhetjük a véroxigénszintet, ez ugyanis életmentő lehet.

Ehhez az egyszerű eszközhöz bármelyik gyógyszertárban hozzájuthatunk – a láz- és a vérnyomásmérés mellett a véroxigénszintet is rendszeresen ellenőrizni kell a fertőzés ideje alatt.

Az oximéter segíthet meghatározni, hogy a fertőzötthöz mikor kell gyorsmentőt hívni. Kalavská szerint figyelmeztető jel, ha a véroxigénszint 95 százalék alá csökken, 90 százalék alatt pedig már mentőt kell hívni vagy fel kell venni a kapcsolatot a kezelőorvossal.

Az oximéter alkalmazását az egészségügyi minisztérium is javasolja. Kiemelik, a mérést több ujjon is érdemes elvégezni, nyugalmi helyzetben, illetve figyelni kell a zavaró tényezőkre is (hosszú köröm, műköröm, körömlakk, gyenge elem, hideg ujjak), amelyek miatt pontatlan lehet a mérés.



(pluska.sk)