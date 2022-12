Életmentő szívműtét előtt áll a kisbaba, szülei viszont elutasítják azok vérét, akiket beoltottak

Életmentő szívműtétre van szüksége egy négy hónapos kisfiúnak Új-Zélandon, a szülei viszont elutasíjták, hogy ennél olyan emberek által adott vért használjanak, akiket beoltottak a koronavírus ellen.

Fotó: TASR-illusztráció

"Nem akarunk olyan vért, amelyet beszennyeztek az oltással" - idézte az apát a The Guardian nyomán a Tvnoviny.sk.

A szülők egy interjúban arról beszéltek, hogy kisfiuknak súlyos tüdőbillentyű-szűkülete van, ami miatt lényegében azonnali műtétre van szükség.

Az új-zélandi egészségügyi szaolgálat gondozási kérelemmel fordult a helyi bírósághoz, amennyiben pedig a bíróság helyt ad ennek, az orvosoknak ideiglenesen nem lesz szükségük szülői beleegyezésre ahhoz, hogy a műtétnél milyen vért használjanak.

A kutatások azt mutatják, hogy a koronavírus elleni vakcinák biztonságosak és rendkívül hatékonyak a fertőzés által okozott megbetegedés súlyos, és különösen a halálos kimenetelével szemben, a világon pedig emberek százmillióit oltották már be. Az új-zélandi egészségügyi szolgálat, amely a véradásokat is kezeli a szigetországban, közölte, hogy mindegyik koronavírus elleni vakcina röviddel az oltás után lebomlik a vérben, a vért pedig a felhasználása előtt is átszűrik, így elképzelhetetlen, hogy az oltás bármilyen nyoma ott maradjon a leadott vérben. Hozzátették, semmilyen módon nem jegyzik fel, hogy oltott személytől származik-e a leadott vér, és nem létezik semmilyen tudományos feljegyzés arra vonatkozóan, hogy az oltott emberek vére más minőségű lenne.

Szerdán a család, valamint a kórház jogi képviselői a bíróságon találkoztak. Paul White, a kórház ügyvédje közölte, hogy normális körülmények között már hetekkel ezelőtt megműtötték volna a kisfiút. A család ügyvédje, Sue Grey, aki ismert oltásellenességéről, pedig azt állította, hogy a család jobb egészségügyi ellátást szeretne biztosítani a kisbabának, mint amilyet az állam tud.

Az ügynek nincs vége, jövő hét keddre újabb meghallgatást rendelt el a bíróság. Közben viszont ketyeg az óra, és a kisbaba arra vár, mikor mentik meg az életét.

(Tvnoviny.sk)