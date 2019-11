Életműdíjat kap Robert De Niro a hollywoodi színészcéhtől

A Screen Actors Guild (SAG) kedden jelentett be, hogy január 19-i díjátadó ceremóniáján De Niro veheti át a pályafutását elismerő díjat. A színészek érdekvédelmi szervezete évente adja át díjait, De Niro az életműdíj 56. kitüntetettje.

A SAG közleménye kiemelte, hogy De Niro filmjeiben és televíziós produkcióiban is nagyszerű alakításokat nyújtott, kétszer is elnyerte az amerikai filmakadémia Oscar-díját, és az Elnöki Szabadság-érdemrenddel, az amerikai elnök által adományozott legjelentősebb polgári kitüntetéssel is elismerték. A színész társalapítója a New York-i Tribeca Filmfesztiválnak.

Az ír című legutóbbi filmje, amelyet Martin Scorsesével forgatott, éppen a napokban kerül az észak-amerikai mozikba, mielőtt a Netflix kínálatában megjelenne.

De Niro közleményben köszönte meg a színészcéh elismerését, mint fogalmazott, megtiszteltetésnek tekinti, hogy egy olyan szervezet díját veheti át, amelynek 50 éve a tagja.

MTI