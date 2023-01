Elfogták az újévi brutális gyilkosság lehetséges gyanúsítottját

A rendőrség elfogta a férfit, aki a gyanú szerint vasárnap reggel meggyilkolt egy 46 éves nőt Nagymihály belvárosában.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A férfit hivatalosan egyelőre nem gyanúsították meg. A rendőrség a Facebook-oldalán közölte, hogy a nyomozásra való tekintettel jelenleg nem közölnek bővebb információkat az üggyel kapcsolatban.

A TV Noviny szerint egy helyi fiatalemberről van szó. A gyilkosság elkövetésével gyanúsított férfit kedden a kora reggeli órákban vették őrizetbe egy Csehország felé tartó vonaton.

Az áldozat holttestét egy járókelő találta meg a reggeli órákban, testét kilenc késszúrás okozta sérülések borították. A szilveszter éjszakát a barátjánál töltötte, másnap pedig a szülőkhöz készülődtek látogatóba.

Egyelőre kérdés, hogy a nő miért indult el egyedül a belvárosba, a jelek szerint pedig pénzt is vett le a bankkártyájáról. Peter Vačok bűnügyi szakértő a TV Novinynek elmondta, a kilenc késszúrás egyértelműen arra utal, hogy az elkövető mindenképp meg akarta ölni a nőt.

Hogy a pénzért gyilkolt-e, vagy tettének más motívuma volt, az csak a nyomozás során derül ki. A szakértő szerint a holttesten talált DNS-minták előrelendíthetik a nyomozást. A városban több mint 80 térfigyelő kamera van, egy pedig fel is vette, ahogy a nőt üldözi valaki az utcán. Állítólag egy másik nő is látta az elkövetőt, követte is őt, de még időben bezárkózott előle a poliklinika épületébe.



