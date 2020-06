Elhalaszthatják a jövő évi Afrika Kupát

A januári Afrika Kupa elhalasztása is terítékre kerülhet a kontinentális szövetség (CAF) vezetőségének jövő heti ülésén.

A tornára január 9. és február 6. között kerülne sor Kamerunban, de a koronavírus-járvány miatt egyre nagyobb veszélybe kerül a rendezés. A selejtezősorozat még messze nem zárult le, és nagyon kevés idő marad a pótlásokra, mert válogatott mérkőzéseket a tervek szerint november előtt nem rendeznek Afrikában.

A CAF végrehajtó bizottsága kedden tart online-megbeszélést, ezen határozhat többek között arról is, hogyan fejeződik majd be a kontinens két nemzetközi kupasorozata, a BL és az Afrikai Konföderációs Kupa, melynek küzdelmei az elődöntőnél szakadtak félbe. Ami az Afrika Kupa selejtezőjét illeti, a maradék négy forduló mérkőzéseit ugyan októberre és novemberre be lehet ütemezni, de így a 2022-es világbajnokság csoportkörös selejtezőjének rajtját halasztani kell. A versenynaptárt az is sűrítheti, hogy a jelenlegi bajnoki idényt a legtöbb országban félbeszakították, így a következő szezon a pótlások után a szokásosnál később indulhat majd.

A CAF egyik elöljárója a Reutersnek azt mondta, lehetséges, hogy egy évvel elhalasztják az Afrika Kupát. Ugyanakkor Abdelmunaim Bah, a kontinentális szövetség főtitkára a múlt héten újságíróknak még amellett foglalt állást, hogy a legjobb választás továbbra is a jelenlegi időpont lenne.



MTI