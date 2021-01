Elhalasztották az idénynyitó Forma-1-es ausztrál futamot, Bahreinben kezdődik a szezon

A korábbi híreknek megfelelően márciusról novemberre halasztották a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, így a világbajnoki sorozat március 26-28-án, Bahreinben indul.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A vb tulajdonosainak keddi közleménye szerint a melbourne-i mellett a Kínai Nagydíjat sem rendezik meg az eredetileg kijelölt, április 11-re kiírt időpontban, viszont amíg az ausztrál futamnak megvan az új időpontja (november 21.), addig utóbbi sorsa egyelőre kérdéses.

Az áprilisról kieső viadal helyére Imola került be új helyszínként a naptárba, az olaszországi állomás azonban nem április 11-én, hanem egy héttel később látja vendégül a mezőnyt.

A továbbra is 23 futamosra tervezett szezon eredetileg kiadott menetrendjében szerepelt egy meg nem nevezett viadal is, ami továbbra is a programban maradt, azonban annak a nagydíjnak az időpontja április 25-ről május 2-ra módosult.

A változtatások a többi viadalt nem érintik, így a Magyar Nagydíjra augusztus elsején kerülhet sor.

(MTI)