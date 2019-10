Elhunyt Alicia Alonso, minden idők egyik legnagyobb balettművésze

A legendás balett-táncosnő egy havannai kórházban halt meg 98 évesen.

Alicia Alonso az egyetlen latin-amerikai táncosnőként vívta ki magának prima balerina assoluta címet, amelyet csak az egészen kivételes táncművészek kapnak meg. Legismertebb szerepeit a Giselle, A hattyúk tava, a Csipkerózsika, A rosszul őrzött lány és a Carmen című darabokban alakította több évtizedes pályafutása során.

Alonso 1995-ben vonult vissza, de nem végleg, mert még utána is színpadra állt néhányszor. Minden idők egyik legnagyobb táncosaként tartják számon, neki köszönhető az is, hogy a kubai táncosok világszerte keresettek. Táncos karrierje 64 éven át tartott, ez idő alatt 132 produkcióban szerepelt. Koreográfusként is

Alicia Alonso 1920. december 21-én született Havannában, kilencéves kora óta táncolt. Mestere és első férje, a 2013-ban elhunyt Fernando Alonso koreográfus nevét viseli. Az 1940-es években vele ment át Kubából az Egyesült Államokba, ahol a New York City Ballet és más neves amerikai társulatok szólistájaként aratott sikert.

Hazájába visszatérve létrehozta a Kubai Nemzeti Balettet és az 1959-es forradalom után a szigetország kultúrájának éppúgy nagykövetévé vált, mint az UNESCO jószolgálati missziójának.

Munkásságának elismeréseként 2015 szeptembere óta az ő nevét viseli a havannai nagyszínház.

MTI