Elhunyt Barbara Walters amerikai televíziós legenda

December 30-án, pénteken New Yorkban 93 éves korában elhunyt Barbara Walters, a televíziós hír- és újságíró-legenda, aki az amerikai televíziózás történetének egyik jelentős hírműsorának első műsorvezetője lett - írja a Markíza.

Az elhunytáról minden releváns hírforrás, köztük a New York Times és a CNN is beszámolt.

Walters 1961-ben kezdte televíziós karrierjét az NBC Today hírműsorának riportereként és forgatókönyvírójaként. 1974-ben társműsorvezető lett, két évvel később pedig az első nő, aki az ABC esti híradóját vezette. Fokozatosan az Egyesült Államok egyik legjelentősebb újságírójává nőtte ki magát.

Richard Nixon beiktatása óta interjút készített minden amerikai elnökkel és first lady-vel. Saját műsorai is voltak, és nemcsak vezető politikusok, hanem Hollywood legmenőbb sztárjai is – Fidel Castrótól Michael Jacksonig – a mikrofonja elé kerültek. Barbara Walters így sok nő számára nyitotta meg az utat a televíziós híradásokban, ami az Egyesült Államokban kizárólag férfi központú volt.

