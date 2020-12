Elhunyt Charley Pride amerikai countryénekes

Elhunyt 86 éves korában szombaton Charley Pride countryénekes Dallasban.

Fotó: Getty Images

A hírt családja közölte a legismertebb afroamerikai countryénekes honlapján. "Gazdag baritonjával és csalhatatlan dalérzékével megváltoztatta az amerikai kultúrát" - olvasható a közleményben. Pride a koronavírus megbetegedés szövődményeiben hunyt el.

A Mississippi államban 1934. március 18-án született énekes a 60-as és 80-as években számos slágert szerzett. Legismertebb dalai közé tartozik a Kiss An Angel Good Morning és a Please Help Me I'm Falling.

A többszörös díjnyertes Pride volt az első afroamerikai, aki bekerült a Countryzene Hírességek Csarnokába.



