Elhunyt Grace Bumbry világhírű operaénekesnő

Elhunyt 86 éves korában Bécsben Grace Bumbry operaénekesnő, a 20. század egyik legendás szopránja és mezzoszopránja.

Az operaénekesnő tavaly New Yorkban kapott agyvérzést, de decemberben visszatért Bécsbe, ahol hosszú ideje élt. Vasárnap egy bécsi kórházban hunyt el - közölte nevelt fia, David Brewer.

Grace Bumbry temetését szülővárosában, St. Louisban tartják.

Bumbry 1937. január 4-én született. 1961-ben kezdődött kivételes operaénekesi pályafutása. Mezzoszopránként és szopránként is generációja legjobbjai között emlegették. Ő volt az első fekete operaénekesnő, aki Bayreuthban debütált. A világsajtó a "fekete Vénusz" néven emlegette a dívát, aki az operavilág legfontosabb színpadjain énekelt, és a Salzburgi Ünnepi Játékokon, valamint a New York-i Metropolitan Opera közönsége előtt is fellépett.

Az 1980-as évek végétől elősorban európai karrierjére koncentrált. Előbb Svájcban telepedett le, majd később Bécset választotta otthonául.

Visszavonulását követően számos tanítványt vállalt, akiknek átadta tudását.

Pályafutását számos díj kísérte. 2009-ben elnyerte a Kennedy Kulturális Központ előadóművészeti életműdíját. Barack Obama akkori amerikai elnök a díjátadó előtti méltatásában arról beszélt, hogy az énekesnő maga a megtestesült díva, akinek hangja a művész nevéhez méltón ragyogást hozott a rajongóknak.



(MTI)