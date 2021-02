Elhunyt Hal Holbrook Tony-díjas amerikai színész

Elhunyt Hal Halbrook amerikai színész, akinek Mark Twainről szóló Broadway-előadását Tony-díjjal ismerték el, és 83 évesen, a legidősebb színészként kapott Oscar-jelölést az Út a vadonba című filmben nyújtott alakításáért.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A 95 éves színész kaliforniai otthonában, január 23-án hunyt el a The New York Times keddi jelentése szerint.

Holbrook 1966-ban lépett fel a Mark Twain Tonight című Broadway-előadásban, amelyért Tony-díjat kapott és elnyerte első Emmy-jelölését is. A színész az ötvenes évek közepén írta meg Twainről a monodrámát, amellyel még a népszerű Ed Sullivan Show című tévéműsorba is bekerült.

Amerika-szerte és a világ számos országában játszotta az előadást, még a kilencvenes években is. 2007-ben egy interjújában felidézte, hogy Mark Twain nagyon fontos szerepet töltött be pályafutásában, végigkísérte egész életét. A darabot 1959-ben adta elő először a Broadwayn, és összesen mintegy kétezerszer alakította.

Halbrook 1976-ban Emmy-díjat kapott Abraham Lincoln megformálásáért egy minisorozatban. Az amerikai televíziós akadémia díját 1973-ban a Pueblo című tévéfilmért és a The Bond Ones: The Senator című hetvenes évekbeli sorozatban nyújtott játékáért is megkapta.

Az elnök emberei című filmben a Watergate-botrányt kiszivárogtató Mély Torok fedőnevű titkos informátort alakította.

Holbrook 1925-ben született Clevelandben. A második világháború alatt Új-Fundlandon teljesített szolgálatot a hadseregben, majd a granville-i Denison Egyetemen tanult.

Harmadik, utolsó felesége, Dixie Carter színésznő 2010 áprilisában halt meg.

