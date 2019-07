Elhunyt Heller Ágnes filozófus

A lap úgy tudja, Heller Ágnes a Magyar Tudományos Akadémia balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de nem tért vissza a partra.

Halála hírét a német közszolgálati tévé régiós tudósítója megerősítette.

Ungarische Philosophin #Agnes #Heller mit 90 Jahren gestorben. Geb. 1929 in Budapest überlebte sie den Holocaust, promovierte bei G. Lukácz musste die Uni nach dem Ungarn-Aufstand 1956 verlassen. Sie emigrierte u a nach Melbourne + folgte Hannah Arendt auf ihrem Lehrstuhl in NY — Andrea Beer (@AndreaBeer2) July 19, 2019

Heller Ágnes Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár 1929-ben született Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Kutatási területei közé tartozott az etika, az esztétika, a történet- és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia kérdései. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban a New School for Social Research egyetemen.



(444.hu/wikipédia)