Elhunyt Jiří Menzel

82 éves korában elhunyt a világhírű cseh rendező, Jiří Menzel.

Halálhírét felesége, Olga Menzelova tudatta a Facebookon.

"Szeretett Jiřinkónk, becsületesek közül is a legbecsületesebb. Tegnap este karjainkban hagytad itt evilágunkat" - írta, miközben közzétett egy megható családi videófelvételt.

Jiří Menzel filmrendezőként, forgatókönyvíróként, színészként és színházi rendezőként is ismert. A csehszlovák új hullám kiemelkedő alakja, a Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmje 1967-ben Oscar-díjat nyert a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.

Menzel a prágai Művészeti Főiskola filmművészeti szakán (FAMI) szerzett filmrendezői diplomát 1962-ben.

1956–57-ben a prágai televízió asszisztense. 1963-ig a Csehszlovák Híradó munkatársaként Véra Chytilová asszisztense, 1963–1965 között egy filmstúdió rendezője volt. 1965-től rendezőként dolgozik a Barrandov Studio filmstúdióban. 1965-ben készítette első rövidfilmjeit. 1971-ben Svédországban, 1977–78-ban az NSZK-ban, valamint Svájcban vendégrendező volt.

Közismert a barátsága sok magyar művésszel. Játszott több magyar filmben (például Szívzűr – Böszörményi Géza, Felhőjáték – Maár Gyula, Franciska vasárnapjai – Simó Sándor, Az ajtó –Szabó István); színdarabot is rendezett Magyarországon. A Katona József Színházban, Carlo Gozzi Szarvaskirály című darabját vitte színre. Tanít a londoni filmfőiskolán. 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült.

Filmjei közül legsikeresebb a Szigorúan ellenőrzött vonatok, melyet az Oscar-díj mellett Golden Globe-ra és BAFTA-ra is jelöltek, de csak az elsőt nyerte el. Menzelt háromszor jelölték Arany Medvére a Berlini Filmfesztiválon, a Pacsirták cérnaszálon c. 1969-es filmjével nyert megosztva 1990-ben. Másik két jelölése az Őfelsége pincére voltam (2006) volt, mellyel elnyerte a FIPRESCI-díjat, illetve az Aki aranyat keres c. filmje (1957).

Karlovy Vary Kristály Glóbuszát egyszer nyerte el, 1968-ban a Szeszélyes nyárral, és kétszer jelölték Velencében Arany Oroszlánra, 1981-ben a Sörgyári capricciót, míg 1994-ben az Ivan Csonkin közkatona élete és különleges kalandjai c. filmjét. Mindkét filmjével elhozott egy-egy kisebb díjat a fesztiválról.

