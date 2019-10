Elhunyt Karel Gott!

A cseh énekes 80 éves volt. Karel Gott akut leukémiában szenvedett.

Halálhírét szóvivője, Aneta Stolzová is megerősítette a ČTK hírügynökségnek. Egyúttal tolmácsolta az elhunyt özvegyének szavait:

"A szívemben mély szomorúsággal közlöm, hogy tegnap (kedden) éjfél előtt, hosszan tartó súlyos betegség következtében távozott közülünk szeretett férjem, Karel Gott. Otthon, csendben, családja körében."

Karel Gottnál először 2015 novemberében jelentkeztek egészségügyi nehézségek, amikor nyirokcsomórákot diagnosztizáltak nála. Az intenzív gyógykezelésnek köszönhetően sikerült legyőznie a tumort, az egészségügyi problémák tovább kísérték. Több alkalommal is kórházba került tüdőgyulladással vagy légzési nehézségekkel.

Szeptemberben elismerte, hogy a rákbetegség akut leukémia formájában visszatért. "Mintegy egy évvel ezelőtt vérképzési problémák jelentkeztek nálam mielodiszplasztikus szindróma formájában. Több különböző gyógykezelési forma ellenére viszont sajnos ez átalakult akut leukémiává. Ambuláns kezelésen veszek részt, kórházba járok ellenőrzésekre, melyek keretén belül az orvosok figyelemmel kísérik az egészségi állapotomat" - árulta el nemrégiben.

Karel Gott 1939. július 14-én született Plzeňben, sziléziai németek gyermekeként. A „Kelet Sinatrájának”, „Prága aranyhangjának” is nevezett énekes hatéves korától élt Prágában. Villanyszerelőnek tanult, majd kezdetben szakmájában tevékenykedett.

1958-tól énekelt prágai kávéházakban. Már fiatalkorában hamar népszerűségre tett szert, majd 1968-ban Ausztriát képviselte (Csehszlovákia nem vett részt) az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol tizenharmadik helyezést ért el. Legismertebb száma, a Lady Carneval is ebből az évből való.

Karrierjer felívelt, állandóan koncertezett, 1999-ben koncertet adott például New Yorkban, a Carnegie Hallban is. 1967 és 2000 között összesen 120 albuma jelent meg a Polydor kiadónál, mellyel egy életre szóló szerződése volt.

Német környezetben is szerepelt, amihez hozzájárult az is, hogy németül is jelentek meg dalai, albumai. Ezek közül is az egyik legismertebb a Maja méhecske németvevrziója, a Die Biene Maja.

Összesen 42-ször nyerte el a cseh Arany Csalogány- (Zlatý slávik), később Cseh Csalogány-díjat, az első alkalommal még 1964-ben, amikor még saját lemezzel sem rendelkezett.

Szabadidejében szívesen festett, képei iránt pedig nagy a kereslet, 1999-ben például egy prágai árverésen 1,4 millió koronát adtak egy munkájáért.

Az énekes 68 éves korában, 2008-ban Las Vegasban vette el 31 éves barátnőjét, Ivana Macháčkovát. Karel Gott négyszeres apa, két gyermeke született Ivanától. Egyébként négy lánya van, Dominika (1973), Lucia (1987), Charlotte Ella (2006) és Nelly Sofia (2008)

75. születésnapja alkalmából 2014-ben az arcképével ellátott emlékérmét vertek Csehországban, majd még ugyanebben az évben Pozsony díszpolgárává választották, hiszen itt érte el első nagy sikerét, amikor 1966-ban megnyerte a Pozsonyi Líra táncdalfesztivált.

Imádnod kell az életed, én pedig szerencsére nagyon vidám természetű vagyok. Életem minden egyes napját élvezem, már attól a pillanattól, hogy reggel kinyitom a szemem

– mondta Gott, aki tőle szokatlanul néhány éve még egy rockvideóban is feltűnt.

(Denník N/Index/Nový Čas/Wikipedia)