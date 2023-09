Elhunyt Steve Harwell, a Smash Mouth frontembere – a Shrek-filmek betétdalával vált ismertté (VIDEÓ)

Elhunyt Steve Harwell, az amerikai Smash Mouth együttes frontembere 56 éves korában - közölték hétfőn menedzserei.

Fotó: TASR/AP

Harwell hétfőn halt meg "családja és barátai körében" Idaho állam fővárosában, Boiseban található otthonában. Halála okát egyelőre nem közölték.

"Steve Harwell igazi amerikai volt" - olvasható a Smash Mouth X-platformján. "Nyugodj békében, barátom" - tette hozzá a banda menedzsere, Robert Hayes a Facebookon.

Smash Mouth nevű zenekarával a kaliforniai születésű Harwell számos slágert alkotott az 1990-es és a korai 2000-es években, közülük is kiemelkedett az All Star (1999), amely a Shrek-filmek betétdalaként vált igazán ismertté. Szintén hatalmas sikert aratott a Walkin' On The Sun és az I'm A Believer dalokkal.

Harwell 2021-ben hagyta ott a bandát és teljesen visszavonult a közélettől. Az amerikai sajtó egészségügyi problémákról cikkezett.