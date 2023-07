Elhunyt Tony Bennett Grammy-díjas amerikai énekes

Elhunyt 96 éves korában Tony Bennett 20-szoros Grammy-díjas amerikai énekes - közölte szóvivője pénteken.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A zenész, akinek egyik legismertebb száma az I Left My Heart in San Francisco volt, és akit Frank Sinatra "a szakma legjobb énekesének" nevezett az 50-es években, pénteken halt meg New Yorkban.

Bennett szinte élete végéig dolgozott. Már a nyolcvanas évei végén járt, amikor 2014-ben duettalbuma jelent meg Lady Gagával, és 2015-ben világkörüli turnéra is indult vele. Lemezein duettet énekelt Paul McCartneyval és a soul királynőjével, Aretha Franklinnel, a country sztár Willie Nelsonnal és a U2 frontemberével, Bonóval is.

2016-ban 90. születésnapját nagyszabású New York-i partival ünnepelte, amelyen számos híresség, köztük Bruce Willis és John Travolta is részt vett. Az Empire State Building fényjátékkal köszöntötte.

Memoárja 2016-ban Just Getting Started címmel jelent meg.

2021-ben elárulta, hogy 2016-ban Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála. Egy Twitter-üzenetében azt írta:

"Az élet ajándék, még Alzheimer-kórral is".

Betegsége miatt a Radio City Music Hallban 2021 augusztusában adott utolsó koncertje után visszavonult a fellépéstől.

Anthony Dominick Benedetto néven született New York Queens kerületében, olasz bevándorló szülőktől. Kisgyerekként lenyűgözte a dzsessz, Louis Armstrong, Jack Teagarden és Joe Venuti zenéje, tízévesen már közönség előtt énekelt. Másik szenvedélye a rajzolás és festés volt, de anyagi helyzete miatt nem fejezhette be művészeti tanulmányait.

1944-ben besorozták, az európai hadszíntéren harcolt, részt vett egy koncentrációs tábor felszabadításában is. Leszerelése után a veteránokat segítő törvénynek köszönhetően kezdhette el énekesi és színészi tanulmányait. A Greenwich Village egyik klubjában fedezte fel Bob Hope színész, humorista, aki 1949-ben magával vitte

turnéjára, az ő javaslatára kezdte a Tony Bennett művésznevet használni.