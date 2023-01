Elhunyt Walter Cunningham, az Apollo-7 legénységének utolsó tagja

"Walter Cunningham vadászpilóta, fizikus és vállalkozó volt, de mindenek előtt felfedező" - búcsúzott a kedden elhunyt űrhajóstól Bill Nelson, a NASA igazgatója. Az első, legénységgel útnak indult Apollo-misszió, az Apollo-7 tagjaként a legénység többi tagjával együtt történelmet írt és kitaposta az utat a mai Artemis-generációnak - fűzte hozzá.

Cunnigham űrhajóstársai, Walter Schirra és Donn Fulton Eisele társaságában 1968. október 11-én indult útnak a 11 napos Apollo-7 űrmisszióra. A küldetés nagy siker volt a NASA számára. A legénység által végzett kísérletek fontos információkkal szolgáltak, amelyek nagy segítséget nyújtottak az egy évvel későbbi holdraszálláshoz.

Az Apollo-7 legénysége október 22-én tért vissza a Földre 263 órás repülés és 7,2 millió kilométeres űrutazás után.

Az űrhajót kamerával is fölszerelték, így a tévénézők élő közvetítést kaptak a Föld körül keringő misszióról. A közvetítésért a NASA Emmy-díjat is kapott.

Eisele 1987-ben, Schirra pedig 2007-ben hunyt el.

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.



Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing's program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7