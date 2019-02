Elindult az elővételes jegyértékesítés a 9. Bősiek Bősért fesztiválra!

Megkezdődött az elővételes bérletek értékesítése az idén immár 9. alkalommal megrendezésre kerülő a Bősiek Bősért fesztiválra, amelynek idén is a bősi Amade Park ad otthont 2019. június 7. és 9. között. Ismét igazán különlegesnek ígérkező programokra számíthatnak az érdeklődők a fesztivál 3 napja alatt. Hogy csak néhányat említsünk a fellépők közül: EDDA Művek, Follow The Flow, Kökény Attila, Oszvald Marika, AK26, Sterbinszky, Newik, Pixa és még sokan mások. S ez még nem minden: idén is értékes tombolanyeremények várják a fesztiválozókat! A fődíj egy vadonatúj Škoda Fábia személygépkocsi!