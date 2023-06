Elindult a Virgin Galactic űrvállalat első kereskedelmi járata a világűr "határára" (FOTÓ)

Richard Branson amerikai milliárdos űrvállalata élőben közvetítette, ahogy az Unity nevű űrhajó az Eve nevű hordozó-repülőgéppel közösen felszáll az új-mexikói űrkikötőből. A Unity 14 kilométeres magasságban kapcsolódott le a hordozó-repülőgépről, majd egy rövid repülést tett a világűr "határán", mintegy 100 kilométeres magasságban.

Az olasz légierő, illetve az olasz tudományos tanács három kutatója - Walter Villadei, Angelo Landolfi és Pantaleone Carlucci - mellett a Virgin Galactic több pilótája és parancsnoka is részt vett a két jármű fedélzetén a repülésen.

What a day! Grazie to everyone who watched our livestream. Check out the #Galactic01 spaceflight stats!



Take-off Time

8:30 AM MDT



Release Altitude

44,500 FT



Apogee

52.9 Miles



Landing Time

9:42 AM MDT



Number of Payloads

13



More info about today's spaceflight:… pic.twitter.com/3s9YD2jbP0