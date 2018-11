Elintéztük, hogy legközelebb az MKP elnökének népszerűségét is megmérjék

Aztán tüzetesen megvizsgálva a potenciálisnak vélt jelöltek támogatottságát, szemet szúrt a szerkesztőségünk munkatársainak, hogy legalább egy olyan politikus hiányzik a közvélemény-kutató cég listájáról, akinek munkásságáról rendszerint be szoktunk számolni. Az pedig nem más, mint Menyhárt József. Annak ellenére történt ez így, hogy az MKP elnöke - a ma még Robert Ficónak is beszóló Miroslav Lajčákkal ellentétben - a biztos jelöltek között szerepel, hiszen már szeptember végén jelezte, beáll az elnöki tisztségért folyó küzdelembe és összeméri erejét többek között - na meg hát főleg - Bugár Bélával.

Megszólítottuk ezért Martin Slosiarikot, a Focus ügynökség vezetőjét, aki töredelmesen elismerte:

megfeledkeztek az MKP első emberéről és elfogadottságát nem kutatták.

Ugyanakkor belátva ezt a malőrt, Slosiarik rögtön ígéretet tett arra is, hogy a legközelebbi alkalommal már Menyhárt népszerűségi indexét is firtatni fogják. Ha ez így lesz, - és hát nincs különösebb okunk ezt kétségbe vonni - akkor arról portálunk majd szépen be is számol. Addig meg rá kell fanyalodnunk arra a ma publikált közkedveltségi adatsorra, ami nem tartalmazza az MKP vezetőjét, és az ő mutatóját.

