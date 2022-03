Elit kanadai mesterlövész csatlakozott az ukrán sereghez – akár 40 célpontot is képes kiiktatni naponta!

Wali a kanadai királyi gyalogság 22. ezredénél szolgált Kandahárban az afganisztáni háború idején. Harcolt a kurd erők kötelékében az Iszlám Állam ellen is, az Independent szerint pedig Moszulban több mint két mérföldről lőtt ki egy fegyveres terroristát, ami a legtávolabbról eltalált célpontok közé tartozik.

A Nexta szerint egy átlagos mesterlövész naponta átlagban hét célponttal végez, de az ukrajnaihoz hasonló fronton ez napi tíz is lehet. A Walihoz hasonló mesterlövész viszont akár napi 40 célpontot is ki tud lőni.

Miután a jelenleg 40 éves Wali leszerelt, programozóként kezdett tevékenykedni. Mivel állítása szerint nem tudta ölbe tett kézzel nézni azt, ami Ukrajnában történik, csatlakozott a légióhoz. Döntésében az sem gátolta meg, hogy lemarad fia első születésnapjáról.

„Egy héttel ezelőtt csak programoztam, most viszont fegyvert fogva embereket fogok ölni. Ez a realitás. A döntésemet természetesen nem díjazta a kormány, és elképzelhetik, hogyan reagált a feleségem. De úgy érzem, hogy Ukrajnában erős a támogatottság, nemcsak erkölcsileg, hanem a valóságban is” – nyilatkozta a mesterlövész.

Wali így egyike annak a 20 ezer külföldi személynek, aki önkéntesen harcra jelentkezett Ukrajna oldalán. „Segítenem kell nekik. Ők csupán emberek, akik európaiként, nem pedig oroszként akarnak élni. Segíteni akarok nekik, lényegében csak szabadok akarnak lenni” – mondta a CBC-nek.

