Elítélték a balesetet okozó sofőrt, aki miatt Boris Kollár súlyos sérülésekkel került kórházba

Rendőrségi felvétel

A baleset 2020 októberében történt, amikor országszerte szigorú lockdown volt érvényben. Az eset során Kollár súlyos gerincsérülést szenvedett, és hetekig lábadozott a kórházban. A baleseten kívül azt is vizsgálták, hogy a házelnök jogosan utazott-e a járások között, mivel a szolgálati kocsiban volt Miroslava Fabušová egykori Miss Universe-döntős is. Akkor mindketten azt állították, hogy Kollár gyógyszertárba kísérte a nőt, mivel épp útba esett neki. A rendőrség hosszasan viszgálta a baleset körülményeit, tavaly pedig vádemelési javaslatot nyújtott be gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt.

Konkrétan azt a sofőrt vádolták meg, aki a piros jelzésen áthajtva nem adott előnyt a járműnek, amiben Kollár és Fabušová utazott. A vétkes sofőrt 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés fenyegette. A Posony II Járásbíróság idén március 8-án büntetőparancsot adott ki, ami annyit jelent, hogy az ügyben nem rendeltek el bírósági tárgyalást, a büntetést a begyűjtött bizonyítékok alapján szabták ki.

A vádlottat végül négy évre felfüggesztett 18 hónapos szabadságvesztésre ítélték, emellett négy és fél évre eltiltották motorgépjárművek vezetésétől.



(Čas.sk)