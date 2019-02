Elítélték a halálautót vezető fiatalt, akinek egy barátját a rendőrök lőtték le

Jogerősen is rács mögé került az a fiatal sofőr, aki két évvel ezelőtt megpróbált elmenekülni autójával a rendőrök elől. Az eset során életét vesztette egy 17 éves fiú, akit a rendőrök találtak el, miután tüzet nyitottak a járműre.

Mint ismert, 2017 nyarán a zsarnócai járásbeli Hronský Beňadik község közelében a rendőrök üldözőbe vettek egy aranyosmaróti rendszámú Seat Ibizát, melyet egy 19 éves fiatal vezetett. Többen ültek a kocsiban, és mivel nem álltak meg a rendőrök felszólítására, figyelmeztető lövéseket adtak le először a levegőbe, majd a kocsira. Az egyik lövés átfúródott a kocsi csomagtartóján, és eltalálta a hátsó ülésen ülő 17 éves Tomášt, aki belehalt sérülésébe.

Pontosan egy évvel a tragédiát követően elítélték az autó sofőrjét, akkor fellebbezést nyújtottak be az ítélet ellen. A kerületi bíróság most elutasította a fellebbezést, amelynek értelmében jogerőssé vált az ítélet. A fiatal sofőrt 6 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, emellett ugyanennyi időre eltiltották az autóvezetéstől is.

A jelenleg 20 éves sofőr ugyan már ismeri büntetését, a bíróság még meghallgatja a rendőrt is, aki a végzetes lövést leadta.

noviny.sk/para