Elítélték a nőkkel keménykedő brutális exzsarut - Tiefanbach három év feltételest kapott

A szóvivő hozzátette: a próbaidő alatt az elítélt magatartását egy pártfogó felügyelő fogja nyomon követni. Emellett nyilvánosan bocsánatot kell kérnie a sértettektől is, és tíz évig nem tölthet be döntéshozatali joggal együtt járó, felelős pozíciót.

Ľuboš Tiefenbach volt rendőr ellen hivatali hatáskörrel való visszaélés és személyi szabadság korlátozása ügyében emeltek vádat. A legutóbbi tárgyaláson jelezte, hogy ismét büntetőfeljelentést tesz a Pozsony V Járási Bíróság bírónője ellen hivatali hatáskörrel való visszaélés gyanújával. A vádlott szerint a bírónő elfogult vele szemben, emiatt korábban többször is panaszt nyújtott be. A Pozsonyi Kerületi Bíróság és az SZK Legfelsőbb Bírósága is foglalkozott a panaszbeadványokkal, de végül nem vették el az ügyet a bírónőtől.

Tiefenbach amiatt áll bíróság előtt, mert 2014-ben, Pozsony Ligetfalu városrészében, egy közúti ellenőrzés során összekülönbözött két nővel, anyával és lányával. Később felkerült az internetre egy videó, amelyen az látható, hogy a rendőr kényszerítő eszközt alkalmaz a sofőrrel, Marta B.-vel szemben. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy az eljárás nem volt indokolt. A vádlott szerint Marta B. nem tudta felmutatni a szükséges dokumentumokat, sőt agresszíven viselkedett a rendőrökkel, ezért előállították őt. A videót Marta B. lánya készítette.



TASR