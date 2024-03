Eljött Černák ideje? A bíróság hamarosan tárgyalhat a feltételes szabadulásáról

Az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt egykori maffiavezér, Mikuláš Černák már tavaly kérvényezhette volna feltételes szabadlábra helyezését, ám mindezidáig ez nem történt meg. Most fordulat állt be az ügyben – értesült róla az Aktuality.

Mikuláš Černák (Fotó: TASR)

A törvény szerint az életfogytiglanra ítélt rabok 25 évnyi börtön után kérvényezhetik feltételes szabadlábra helyezésüket. Černák esetében ez már tavaly április 26-án letelt, ám ő mégsem nyújtotta be a kérvényt.

Az Aktuality szerint időközben fordulat állt be az ügyben: a Nagyszombati Járásbíróság pöstyéni kirendeltségén ugyanis feltüntettek két tárgyalási időpontot, amelyen Černák feltételes szabadlábra helyezéséről döntenek majd. Az elsőt április 25-én, a másodikat május 2-án tartják.

A bírósági jelentésből nem derül ki, hogy ki indítványozta Černák feltételes szabadulását. Az elítélten kívül ezt az ügyész, az illetékes börtön igazgatója, vagy valamilyen érdekvédelmi szervezet is megtehette. Jana Kondákorová, a bíróság szóvivője közölte, hogy az indítványt egy jogosult szubjektum adta be, de hogy ki is ez valójában, nem pontosította.

A leopoldovi börtönben Černákot is besorolták az „Esély a visszatérésre” nevű projektbe, amely tagjainak belátható időn belül esélyük van szabadlábra kerülni. A projekt célja, hogy támogassa a rabok visszatérését a társadalomba, csökkentse a társadalmi kirekesztés kockázatát, illetve növelje az esélyüket a munkavállalásra és a normális életbe való integrálódásra. A rabok itt mindössze egy évet tölthetnek, és ha ez idő alatt nem kérvényezik a szabadlábra helyezésüket, letelte után kikerülnek a programból. A szabadlábra helyezést ugyanakkor ismételten kérvényezhetik.

Černák egy szakmai bizottság javaslata szerint került be a programba, aminek köszönhetően már kapcsolatba léphet más rabokkal is, a cellában pedig nem egyedül van elhelyezve. Az életfogytiglanos részlegen egy autóalkatrészeket gyártó cégnél dolgozott, de miután bekerült a programba, áthelyezték őt egy másik részlegre, ahol az ételt adja ki a többi rabnak.

Néhány évvel ezelőtt egy szakértői csoport vizsgálta Černák személyiségét, és jó visszailleszkedési prognózist állapítottak meg. Meglátásaik szerint az elítélt sikeresen átnevelhető és szabályozni tudja az agresszióját. Emellett kevésbé tartják valószínűnek, hogy esetleges szabadulását követően ismét elkövetne olyan bűncselekményeket, amilyenekért elítélték.



(Aktuality)