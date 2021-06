Elkapták a csallóközcsütörtöki bankautomata-robbantás gyanúsítottjait!

A rendőrök elfogtak egy 31 és egy 27 éves férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy idén januárban Csallóközcsütörtökben felrobbantottak egy bankautomatát, amiből több százezer eurót loptak el.

A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: rendőrségi felvételek)

A rendőrségi nyomozás eredményei szerint a gyanúsítottak január 12-én, röviddel hajnali négy óra után egy kölcsönzött Volkswagen Passattal érkeztek Csallóközcsütörtökbe. A kocsit a helyi szupermarketnél lévő bankautomatánál parkolták le, ezt követően pedig az automatába gázt fecsekendeztek, majd a távolból felrobbantották azt.

Ezután egyikük behatolt a szupermarketbe, ahol a felrobbantott automatából kivette az összes készpénzt tartalmazó "kazettát". A tettesek ezután együtt menekültek el a helyszínről.

A robbanás nemcsak a bankomatot tépte szét, hanem az épületben is jelentős kárt tett.

"Az elkövetők több százezer eurót tulajdonítottak el, az épületben pedig 28 ezer eurós kárt tettek"

- közölte a Paraméterrel Zlatica Antalová rendőrségi szóvivő.

A lopás után a rendőrök intenzív nyomozásba kezdtek. Már a helyszíneléskor sikerült olyan jelentős bizonyítékokat rögzíteniük, amelyek az operatív módon megszerzett információkkal kiegészítve a tettesek azonosításához vezettek.

A vizsgálat szerint jelenleg egyértelmű, hogy a két gyanúsított ismerte egymást, és együtt készült a lopásra. A dunaszerdahelyi és a nagyszombati rendőrök közös akciója során a napokban csaptak le a két feltételezett tettesre.

Bizonyítékok és lelőtt kutyák

A gyanúsítottaknál tartott, galántai és jókai házkutatások során további bizonyítékok kerültek elő, amelyek a bűncselekmény elkövetésére utalnak.

A rendőrök jelentős készpénzt, gázpalackokat, valamint haladó gépjármű gumiabroncsainak kilyukasztására szánt, házilag barkácsolt vastüskéket is lefoglaltak náluk. Ráadásul egyiküknél ott volt az a VW Passat is, amelyet a lopás elkövetésekor használtak.

Az egyik házkutatás során a rendőrök biztonsági okokból kénytelenek voltak lelőni két harci kutyát is.

Az illetékes rendőrségi vizsgálótiszt büntetőeljárást indított a két gyanúsított ellen, és indítványozta előzetes letartóztatásukat. A vizsgálati fogságukról szóló bírósági döntésig mindketten rendőrségi őrizetben maradnak. Amennyiben bűnösségük beigazolódik, rongálás és lopás különösen súlyos bűntette miatt 10-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak.

A rendőrségi azt is megvizsgálja, hogy a most elfogott gyanúsítottaknak közük lehet-e más "bankautomatás" bűnesetekhez. A csallóközcsütörtöki eset előtt mindössze három héttel egyelőre ismeretlen elkövetők egy nyárasdi bankautomatát is felrobbantottak.

(parameter)