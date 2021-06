ELKÉPESZTŐ: Siklóernyős szállt le a stadionban, a francia-német Eb-meccsen – két nézőt megsebesített (VIDEÓ)

A siklóernyős nekiütközött a stadion tetőrészéhez rögzített tévékábeleknek, aminek következtében kénytelen volt kényszerleszállást végrehajtani a pályán, ahol a felállt csapatok a kezdő sípszót várták.

Csakhogy a siklóernyő manőverezés közben kis híján a nézőtéren kötött ki, suhanás közben pedig megsebesített egy televíziós technikust és a nézők között egy nőt. Az aktivista végül a gyepszőnyegen ért földet, a szervezők pedig kivezették a stadionból. A sérülteket kórházba kellett szállítani.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6