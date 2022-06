Elkészült az első hivatalos portré Vilmos hercegről és Katalin hercegnőről

A képet, melyet Jamie Coreth neves brit portréfestő alkotott, a Cambridge-i Egyetem Fitzwilliam Múzeumában állították ki. A művet tavaly rendelte meg a Cambridgdeshire-i Királyi Portréalap (Cambridgeshire Royal Portrait Fund), ajándékképpen a megye lakosainak.

"Ez volt életem legkülönlegesebb privilégiuma" - mondta Coreth. A hercegi pár a múzeumban tett látogatásukon találkozott a festővel, a művet a kiállítás első napján tekintették meg.

I really like this painting and think it achieves what the artist wanted. I have also found myself wondering a lot since this morning; what are they looking at?? https://t.co/x4LpA7WxkS